Экономист прокомментировала идею перехода на сокращенную рабочую неделю

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Вопрос сокращения рабочей недели давно обсуждается на различных уровнях и зачастую носит популистский характер. Основным аргументом является факт увеличения интенсивности труда при том, что длина рабочего дня осталась на прежнем уровне. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на экономиста Галину Сорокину.

Однако эксперт подчеркнула, что выросла не только интенсивность труда, но и потребности общества. Так, в 2022 году расходы на конечное потребление домашних хозяйств увеличились в сопоставимых ценах относительно 2011 года на 17%.

Также после начала спецоперации началось "возрождение" отечественной промышленности, которое вместе с оттоком населения привело к значительному кадровому "голоду". Как уточняет Росстат, уровень безработицы в стране в мае этого года составил рекордно низкие 3,17%, уточнила Сорокина.

Помимо этого, Институт Гайдара в июле 2023 года провел опрос среди руководителей промышленных предприятий. Среди них 42% обратили внимание на дефицит сотрудников, в апреле о недостатке кадров сообщали 35%. Также растут зарплатные ожидания претендентов, что может привести к новому витку инфляции, подчеркнула специалист.

По мнению экономиста, в связи с этим сокращение рабочей недели на 4 часа может стать причиной роста потребностей в кадрах, из-за чего в сфере промышленности придется вносить изменения в уже сложившийся сменный график, что приведет к трудовым и финансовым издержкам из-за изменений регламентов бизнес-процессов, найма дополнительных бригад.

"В сфере обслуживания, в том числе торговле, при сокращении рабочего дня можно избежать найма дополнительных сотрудников, например, с помощью сокращения времени работы магазинов, офисов и салонов по обслуживанию населения, например, как в той же Европе – до 6–7 вечера", – добавила Сорокина.

Эксперт уточнила, что сократить рабочую неделю без серьезных последствий возможно для офисных работников, программистов, научных работников, депутатов. Однако эта группа составляет около 10–15% от всего занятого в экономике населения, и их условия труда не сопоставимы с условиям труда рабочего промышленного предприятия, заявила она.

Сорокина считает, что большинство предложений, связанных с сокращением или удлинением рабочего дня, направлены именно на эту небольшую группу и не учитывают промышленную специфику. В этом случае необходимо обратить внимание на соблюдение трудового законодательства.

"Примеры сокращенного рабочего дня для отдельных групп работников есть, однако в случае, когда уровень заработной платы на 1 ставку низкий, зачастую работники вынуждены работать на несколько ставок, или увеличивать экстенсивность своего труда как увеличение объема работ, время на которое не учитывается в табеле", – подвела она итог.

Ранее большинство россиян поддержали идею комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, который предложил сократить рабочую неделю до 36 часов. Среди респондентов, которые выступили за инициативу, оказалось больше женщин (80%), доля мужчин составила 75%.

При этом вопрос о введении сокращенного рабочего дня по пятницам в Кремле не поднимался, о чем сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, подобная идея требует обсуждений в парламенте.

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