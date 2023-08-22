Небольшую оплату труда назвали популярной проблемой среди ищущих подработку

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Сервисы "Работа.ру" и "Подработка" выяснили, с какими трудностями сталкивались россияне при поиске подработки, сообщает RT.

Самой популярной проблемой стала небольшая оплата труда. Так считают 27% опрошенных. Еще 25% респондентов пожаловались, что не могут найти подработку рядом с домом. 21% отмечает, что в их регионе мало вакансий.

Аналитики также выяснили, что около 20% опрошенных россиян сталкивались с мошенниками. Столько же респондентов признались, что им сложно найти подработку по своей специальности.

Эксперты отмечают, что для 15% опрошенных сложно совмещать работу или учебу с подработкой, а 11% опрошенных не знают, какие вакансии могут подойти им лучше всего. Еще у 5% нет подходящей техники для подработки. Только 8% россиян не сталкивались с трудностями при поиске подработки.

Ранее почти 39% россиян заявили, что коллеги не должны рассказывать о зарплате друг другу, так как это неэтично. Добавлялось, что 42% россиян отвечают на вопрос о получаемых средствах уклончиво, 29% – правдиво и 17% предпочитают поменять тему разговора.

До этого 54% россиян назвали боязнь изменений главным препятствием на пути к профессиональному успеху. Также среди причин отмечались возрастные ограничения (40%) и неготовность брать ответственность, отсутствие связей (30%).

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