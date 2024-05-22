Эксперт Туманов объяснил необходимость штрафов за неосвоенную землю

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Штрафы за неосвоенный садовый участок хоть и строгая, но необходимая мера, заявил руководитель общественной организации "Садоводы России" Андрей Туманов в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда".

По словам Туманова, это очень серьезная проблема. Такие участки входят в тройку самых главных проблем садоводов, так как заброшенная территория не только порождает сорняки. Он указал, что бросившие свой участок не платят взносы.

"У нас есть товарищества, где до 50 и даже больше брошенных участков, и представьте, что все это ложится на тех, кто остался", – подчеркнул собеседник радио.

Однако возможное изъятие территорий маловероятно, уверен специалист, так как этим пугают еще со времен СССР.

"Еще при советской власти эта проблема стояла. Все необходимые законы для изъятия есть, и каждый год они перелицовываются, но, к сожалению, система не работает", – заключил он.

Ранее стало известно, что Росреестр подготовил поправки, по которым собственники земли должны будут начать осваивать свои территории в течение трех лет. В обратном случае им будут грозить штрафы.

