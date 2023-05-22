Прощание с замглавы Минобрнауки РФ Кучеренко состоится 24 мая

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Церемония прощания с заместителем министра науки и высшего образования Российской Федерации Петром Кучеренко состоится в 11:00 24 мая в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове. Об этом сообщается на сайте Минобрнауки.

В 13:00 на Троекуровском кладбище состоятся похороны, указано в сообщении.

Кучеренко скончался 20 мая в возрасте 46 лет. Он почувствовал недомогание на борту самолета, на котором делегация РФ возвращалась из рабочей поездки на Кубу.

Самолет приземлился в Минеральных Водах. Медики попытались оказать всю необходимую помощь заместителю главы ведомства, но его не удалось спасти.



Кучеренко занимал пост замминистра науки и высшего образования с 30 марта 2020 года.

