16:26Общество
Прощание с замглавы Минобрнауки РФ Кучеренко состоится 24 мая
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Церемония прощания с заместителем министра науки и высшего образования Российской Федерации Петром Кучеренко состоится в 11:00 24 мая в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове. Об этом сообщается на сайте Минобрнауки.
В 13:00 на Троекуровском кладбище состоятся похороны, указано в сообщении.
Кучеренко скончался 20 мая в возрасте 46 лет. Он почувствовал недомогание на борту самолета, на котором делегация РФ возвращалась из рабочей поездки на Кубу.
Самолет приземлился в Минеральных Водах. Медики попытались оказать всю необходимую помощь заместителю главы ведомства, но его не удалось спасти.
Кучеренко занимал пост замминистра науки и высшего образования с 30 марта 2020 года.
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