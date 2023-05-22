В НИИ Минздрава РФ представили рекомендации для врачей по общению с пациентами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сотрудники Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России представили рекомендации для врачей по общению с пациентами. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно рекомендациям, медик не должен самоутверждаться за счет больного. Говорить с пациентом необходимо на понятном языке, не применяя медицинского жаргона.

"К пациентам необходимо относиться как к равному участнику лечебно-диагностического процесса. Задача врача заключается в том, чтобы помочь пациенту, а не самоутвердиться за его счет, поэтому лучше избегать менторского тона", – отмечается в рекомендациях.

В документе также прописано, что врачи должны упрощать медицинские термины и детально объяснять суть сказанного. Авторы рекомендаций посоветовали общаться с пациентами короткими и запоминающимися предложениями. Кроме того, врачам следует говорить в умеренном темпе, чтобы обследуемый мог понять информацию с первого раза и задать интересующие его вопросы.

В НИИ также рекомендовали создавать доброжелательную атмосферу и не забывать, что пациент находится в уязвимом положении. Из-за этого, подчеркивается в документе, он может быть психологически неустойчивым. Медспециалистам посоветовали сглаживать вероятные всплески эмоций и негатива.

Ранее в Центральном НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ заявили, что распределение функций между медицинским персоналом с высшим или среднем образованием и немедицинскими специалистами поможет повысить доступность помощи без потери ее качества. Подобное решение позволит освободить время врача на работу с пациентом.