Врач-альголог указала на вред протеиновых батончиков

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Протеиновые батончики, хоть и содержат много белка, в реальности могут быть не такими полезными, как кажется. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказала врач-альголог Мария Тараненко.

"Да, белка там будет чуть больше, но добавленный сахар, консерванты нивелируют это преимущество", – объяснила специалист.

В качестве альтернативы она предлагает чипсы из сушеных водорослей. Те, по ее словам, не до конца утоляют голод, но зато помогают организму восполнить запасы йода и способствуют поддержке иммунитета.

Ранее врач-диетолог Светлана Исакова рекомендовала избегать тренировок натощак. За 1,5 часа до того, как заняться спортом, следует перекусить. Желательно отдать предпочтение продуктам с белком и сложными углеводами, например, салату с кусочками мяса, каше на молоке и творогу.



"Доктор 24": протеиновые батончики

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