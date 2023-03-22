Москвичам рассказали о погоде 22 марта

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Облачная с прояснениями погода ожидает Москву и Подмосковье в среду, 22 марта. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха в столице составит от 7 до 9 градусов, в области – от 4 до 9 градусов.

Скорость юго-западного ветра составит 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке в 748 миллиметров ртутного столба.

Желтый уровень погодной опасности вновь был продлен в Москве и области из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать до 22 марта.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал москвичам апрельскую погоду к выходным. По его словам, 25 и 26 марта ожидается повышение температуры до 13 градусов, а ночные значения будут соответствовать маю – 7 градусов.

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