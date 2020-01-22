Нулевая температура и мокрый снег ожидаются в Москве в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В предстоящие выходные дни в Москве температура воздуха вернется к нулевым показателям, а также прогнозируется мокрый снег, сообщает РИА Новости.

"Погоду в выходные дни будет определять очередной атлантический циклон. После морозцев в конце недели, которые давно ждали москвичи, столбик термометра вновь вернется к нулевой отметке", – отметила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Она также заверила москвичей, что ветер немного стихнет. Так, ожидается западный ветер со скоростью всего 5–10 метров в секунду.

Уточняется, что в столице в ночь на субботу температура, предположительно, будет держаться от минус 1 до плюс 1 градуса, а дневная может повыситься до 2 градусов тепла.

Воскресенье обещает быть прохладнее. Так, ночью может быть зафиксирована слабоотрицательная температура, а днем – около нуля.

Синоптик также сообщила, что в выходные дни ожидаются осадки в виде мокрого снега, однако в воскресенье они будут наблюдаться лишь местами.

Ранее сообщалось, что температура, установившаяся в Москве 21 января, побила рекордные значения 1898 года и поднялась до 4,1 градуса. На фоне аномального тепла и скачков атмосферного давления в Депздраве предупредили метеочувствительных людей о возможном недомогании.