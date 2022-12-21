Россияне стали чаще выставлять на продажу квартиры с пометкой "срочно"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В России выросла доля объявлений о срочной продаже квартир. В настоящее время она составляет 4%. Об этом пишет РБК.

Исследования по этому вопросу провел технологичный сервис по поиску недвижимости "Циан".

Уточняется, что еще с весны этого года россияне стали чаще выставлять квартиры на продажу с пометкой "срочно". В середине лета показатель достиг прежнего максимума и составил 3,9%. На некоторое время количество таких объявлений сократилось, но уже в ноябре их доля на рынке недвижимости составила 4%.

Однако отмечается, что желающие продать свою квартиру как можно скорее не намерены снижать цену. Также эксперты выяснили, что у собственников не получается быстро продать недвижимость: средний срок экспозиции в крупных городах в текущем году вырос почти на месяц и сейчас составляет 127 дней.

Ранее сообщалось, что в Москве в минувшем ноябре после октябрьского падения спроса резко выросли продажи новостроек.

Так, в прошлом месяце показатель продаж увеличился на 31% по сравнению с октябрем: 6 тысяч договоров долевого участия против 4,6 тысячи. Однако, это по-прежнему ниже среднего показателя 2022 года, который составляет 7 тысяч договоров. С начала текущего года в Москве заключили на 14% меньше сделок, чем за тот же период годом ранее.

Представители рынка отмечают, что ноябрьский рост продаж позволил им отыграть падение спроса, которое произошло на фоне частичной мобилизации и иных факторов в октябре.

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