За сутки в Москве выявили 1 929 случаев COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в Москве выявили 1 929 новых случаев коронавируса. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

За минувшие 24 часа в столице госпитализировали 196 человек. Выздоровели 1 633 человека, еще 16 скончались.

С начала пандемии в Москве зафиксировали 3 285 562 случая заражения. За все время пандемии в столице выздоровели 3 090 623 человека, скончались 47 322 пациента.

Ранее директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин заявил, что в России не ожидается новый рост заболеваемости COVID-19, какой наблюдался в феврале с приходом "Омикрон"-штамма.

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