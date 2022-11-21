Депутат МГД разъяснил детали перерасчета платы за вывоз мусора

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Депутат Московской городской думы Александр Козлов рассказал о принципах перерасчета платы за вывоз мусора. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Правительство РФ закрепило за жителями право перерасчета платы за вывоз твердых коммунальных отходов: если вы уезжаете в командировку, отпуск, на дачу более чем на пять дней, вы сможете подать заявление на перерасчет и сэкономить на оплате услуг", – заявил парламентарий.

По словам Козлова, изменения вступят в силу с 1 марта 2023 года. Для подтверждения своего отсутствия в Москве горожанам потребуются билеты к месту командировки или отдыха, лечения или туризма.

Услуга одинаково доступна для жителей домов, где тарифы основаны на числе прописанных, а также для строений, где учитывается площадь жилых помещений. Чтобы ее получить, достаточно заявления и подтверждающих документов, обозначенных ранее.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому россияне смогут подать заявление на перерасчет платы за вывоз мусора в случае своего отсутствия в жилом помещении.

Услуга доступна жителям, которые отсутствовали в квартире более пяти календарных дней. Для этого необходимо обратиться в управляющую компанию с соответствующим заявлением и подтверждением отъезда. В числе документов могут быть путевки или авиабилеты.

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