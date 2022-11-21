Врач назвал продукт, провоцирующий рак кишечника

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Чрезмерное употребление в пищу красного мяса способствует развитию рака толстой кишки, поэтому врачи рекомендуют съедать не более 300–350 граммов этого продукта в неделю, заявил врач-онколог Владимир Полянский. Об этом сообщает News.ru.

По его словам, красное мясо является довольно тяжелым продуктом для желудочно-кишечного тракта. Полянский отметил, что организму трудно переварить кусок жареной или вареной говядины, даже если он был съеден вместе с зеленью и овощами.

"Ограничьте 300–350 граммами в неделю, лучше купите куриную грудку, индейку или кролика. Красное мясо повышает риск развития рака толстой кишки, поэтому после 45 обязательно проходите колоноскопию минимум раз в пять лет. Но лучше уже после 40", – сказал он.

Полянский пояснил, что главными симптомами рака кишечника являются плохой аппетит, тошнота, слабость, внезапно появившееся отвращение к мясным продуктам, расстройство стула и наличие в нем примесей в виде крови, гноя или слизи. При этом следует понимать, что эти признаки похожи и на симптомы менее серьезных заболеваний.

"Поэтому при обычной тошноте, плохом аппетите или сомнительном стуле не надо искать у себя со 100-процентной уверенностью онкологию. Если есть сомнения или подозрения – сходите к врачу", – заключил Полянский.

Ранее нутрициолог Дарья Русакова предупредила, что развитие онкологии может спровоцировать регулярное употребление выпечки. Она пояснила, что большое количество углеводов может нарушать микрофлору кишечника.



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