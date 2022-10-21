В РФ за сутки выявили 9 761 случай заражения COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России за минувшие сутки выявили 9 761 случай заражения COVID-19. Информацию об этом предоставил Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

По информации медиков, в России за минувшие сутки умерли 93 пациента. Госпитализировали 1 413 заболевших, что в сравнении с предыдущими сутками меньше на 9,7%. Выздоровели 15 672 пациента.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор отменил сдачу ПЦР-теста на коронавирус для прибывших в страну жителей России без вакцинации с 21 октября. Кроме того, иностранцам и лицам без гражданства теперь нужно будет только заполнить анкету.

Отмечалось, что теперь в аэропортах и на других пропускных пунктах через российскую границу тестирование будет проходить выборочно.

При этом гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что пандемия COVID-19 остается чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения.

Новости часа: пандемия COVID-19 остается мировой чрезвычайной ситуацией – глава ВОЗ

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