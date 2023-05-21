Минстрой РФ установит правила строительства деревянных многоэтажек – СМИ

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Минстрой РФ намерен внедрить к 2024 году правила для строительства деревянных домов до 12 этажей, а к концу 2023 года будут внесены изменения в нормативы. Об этом сообщает газета "Известия".

В Минстрое отметили, что здания из деревянных панелей имеют преимущество перед железобетонными в высокой скорости возведения и энергоэффективности. Такие здания можно возводить в практически любых климатических условиях России, а материал выдерживает высокие нагрузки и достаточно прочен для несущих конструкций здания.

Проекты некоторых подобных построек уже находятся в разработке. В частности, среди них есть гостиничные комплексы в Москве, Московской и Иркутской областях.

Эксперты в области недвижимости отмечают, что массовую реализацию проектов деревянных многоэтажек тормозит необходимость подготовить большое количество СНиПов (санитарных норм и правил). Кроме того, эксперты отмечают, что в обществе к подобным зданиям присутствует недоверие, так как подобные строения воспринимаются ненадежными и пожароопасными.

Руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании "Этажи" Антон Сауков подчеркивает, что при соблюдении правил строительства и эксплуатации подобных зданий, они будут полностью безопасны. По его словам, технологии защиты древесины от биопоражения и пожаров шагнули далеко вперед в последние годы.

Ранее россиянам рассказали, во сколько обойдется строительство дачного дома. Цены на возведение загородного дома из дерева начинаются от 1 200 000 рублей.