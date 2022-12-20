Эколог рассказала об опасности фейерверков для здоровья

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Фейерверки являются неэкологичным продуктом еще с самого начала производства. Любая их вспышка представляет собой горение элементов, которые вредят здоровью, а также окружающему миру, заявила главный редактор медиа об экологии и разумном потреблении "ШЭР" Аида Леванова.

"Например, ослепительную белизну дает алюминий или магний, красный цвет дает стронций или карбонат лития, а ярко-желтые вспышки получаются при добавления натрия. Помимо этого, в составе фейерверков – сера, марганец и цинк", – поделилась Леванова в беседе с "Лентой.ру".

Большинство токсичных элементов попадают в воздух благодаря горению. Речь идет о тяжелых материалах, объяснила эколог. Наибольшую опасность представляют мелкие фракции PM2,5, которые даже меньше эритроцита. Такие материалы могут попасть прямиком в кровь, утверждает Леванова.

Помимо этого, эколог предупредила, что после сгорания фейерверки пускают в окружающую среду оксиды металлов, азот и серу. Они впоследствии остаются на земле, где потом ходят животные и играют дети.

Ранее в столичном комплексе городского хозяйства призвали жителей Москвы не приносить и не запускать фейерверки в парках в новогодние каникулы. Там также попросили не устраивать шумные гуляния на территориях общего пользования.

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