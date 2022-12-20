Россиян предупредили о мошенничестве через мини-игру с подарком в елочной игрушке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Аферисты создали мошенническую схему, во время которой предлагается найти подарок в виртуальной елочной игрушке. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

"После того как жертва гарантированно обнаружит в одном из шаров сертификат на скидку в известной сети магазинов или деньги, ее сначала попросят рассказать об этой акции друзьям в WhatsApp", – говорится в публикации издания.

После нескольких репостов пользователю придет иконка "продолжить". После нажатия человека перенаправляют на странницу, где представлены все "подарки". Там будет указан комиссионный сбор в 1 рубль, однако именно в этой опции спрятана вся схема.

После соглашения со всеми условиями у человека начинают автоматически списывать деньги. Прекратить это можно будет лишь после блокировки счета.

Ранее сообщалось, что за текущий год Центробанк заблокировал порядка 2 400 фишинговых сайтов банков. Это на 25% больше, чем в 2021 году. Эксперты рассказали, что фишинговые сайты копируют ресурсы существующих организаций.

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