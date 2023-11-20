Врач назвал продукты, вызывающие приступ мигрени

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Употребление шоколада, бананов, жирных сыров, цитрусовых и алкоголя способно вызвать приступ мигрени. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на врача-невролога Рината Гизатуллина.

Специалист отметил, что мигрень – это стойкая пульсирующая головная боль с одной стороны, она длится от нескольких часов до трех суток. Сопровождать ее могут тошнота, озноб, рвота, бессонница, учащенное сердцебиение, вялость, подавленное настроение.

Гизатуллин добавил, что развитию мигрени также способствуют эмоциональные перегрузки, перемена погоды, гормональные изменения, голод, нарушение сна.

Полностью избавиться от хронической мигрени невозможно, заметил невролог. Однако для предотвращения приступов он порекомендовал вовремя ложиться спать, гулять на свежем воздухе, правильно питаться, больше двигаться и заниматься аутотренингом.

Помимо этого, можно подключить лекарственную терапию. Специалист отметил, что медик подбирает препараты индивидуально, лечение, как правило, длится три месяца.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал, что продукты с большим содержанием соли, например соевый соус или колбасы, могут вызвать головную боль. Среди напитков он также выделил алкоголь.

До этого врач-гинеколог Екатерина Волкова сообщила, что спровоцировать приступ мигрени могут дефициты магния, железа и витаминов группы В. Кроме того, мигрень может появиться на фоне нарушения детоксикационной функции печени или застое желчи, приводящих к накоплению аммиака в организме.

"Доктор 24": мигрень