Врач рассказал, опасно ли ловить снежинки ртом

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Снежинки сами по себе безопасны для человека, однако если он будет ловить их ртом, то рискует получить простудное заболевание. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.





Алексей Хухрев врач-терапевт, кандидат медицинских наук Если долго ловить снежинки ртом, то можно простудиться. Но не от снежинок, а из-за того, что при дыхании через рот воздух не согревается. Он согревается через нос. Если на холоде дышать ртом, то больше шансов заболеть.

Эксперт добавил, что в атмосфере больших городов могут находиться загрязняющие элементы. Например, микроскопические фрагменты резины от покрышек и стертый асфальт. Пролетая через это облако, снежинки загрязняются. Однако, по словам специалиста, осевшие на них вредные элементы настолько малы, что не должны нанести вреда здоровью человека.

"Куда опаснее для любителей ловить снежинки ртом является простуда или окружение, ведь в процессе можно в кого-нибудь врезаться или не заметить проезжающую машину", – заключил Хухрев.

Ранее жителей столицы предупредили о снегопадах, которые ожидаются со вторника, 21 ноября. Из-за этого, по словам ведущего специалиста центра "Фобос" Евгения Тишковца, к концу недели высота снежного покрова может достигнуть 4–6 сантиметров. Обычно в Москве устойчивый слой формируется в период с 27 ноября по 2 декабря, уточнил синоптик.

