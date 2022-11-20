Москвичей предупредили о снеге и гололедице в воскресенье, 20 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, с небольшим снегом и гололедицей в воскресенье, 20 ноября. Информацией об этом поделился Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, температура воздуха в столице составит от минус 3 до минус 1 градуса, в Подмосковье – от минус 6 до минус 1 градуса. Ветер в этот день будет восточный, с переходом на северо-восточный с порывами 5–10 метров в секунду.

В Гидрометцентре поделились, что атмосферное давление 20 ноября составит 750 миллиметров ртутного столба.

Также в Москве и области синоптики предупредили о желтом уровне погодной опасности в связи с сильной гололедицей. Предупреждение будет действовать до 22 ноября.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус поделился, что высота снежного покрова в столице, по данным метеостанции ВДНХ, превысила 10 сантиметров. По его словам, это самый высокий показатель с начала осени.

За выходные в Москве может выпасть около 50% месячной нормы осадков

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