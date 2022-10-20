В российской сметане нашли кишечную палочку

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Роскачество провело проверку российской сметаны и пришло к выводу, что 17% из изученных продуктов не прошли испытания на показатели безопасности. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Бактерии группы кишечной палочки были обнаружены в сметане марок "Аннушкина ферма", "Калужская зорька", "Киржачский молочный завод", "Козельская", "Молочный домик", "Молочный фермер" и "Просто Азбука". Помимо этого, у некоторых марок кисломолочного продукта специалисты выявили превышенные показатели по содержанию дрожжей.

Около 26% образцов вызвали у экспертов сомнения. Причиной тому стали вкус, запах и консистенция продуктов. Отмечается, что в сметане марок "Аннушкина ферма", "Вятская", "Новая деревня" и "Отборная" были выявлены фитостерины. Это говорит об использовании при производстве продукта растительных жиров.

Высшую оценку Роскачества получили 30 производителей кисломолочного продукта, среди которых "Агрокомплекс Выселковский", "Алтайская Буренка", "Бабулины продукты", "Белый замок", "Вемол", "ВкусВилл" и другие торговые марки.

Ранее бактерии группы кишечной палочки были найдены в продукции марок "Молочный домик", "Просто Азбука", "Козельская", "Киржачский молочный завод" и других. Исследование состава сметаны провело Роскачество. Тогда специалисты провели исследования 40 образцов кисломолочного продукта.



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