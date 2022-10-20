В РФ появилась ритуальная служба для фальшивых похорон

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В России появилась услуга, которая поможет инсценировать собственные похороны. Инициаторы включили в перечень мероприятий ритуалы и специальный обряд с учетом вероисповедания, рассказала создательница идеи Екатерина Преображенская.

По ее словам, заказчик сможет также попросить закопать себя в гробу на кладбище. "Отдохнуть" в могиле можно будет от 20 до 60 минут. Преображенская считает, что подобные услуги станут популярны у тех, кто хочет побороть эмоциональное выгорание.

Она добавила, что в момент нахождения в гробу заказчик будет находиться наедине с собой, никто из окружающего мира его не услышит.

"Эта процедура позволит переосознать жизнь и полюбить ее, понять свою миссию и раскрыть свой потенциал. Есть вероятность того, что после этого откроются новые таланты, экстрасенсорные способности или настигнут успехи в бизнесе", – поделилась Преображенская в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Церемония обойдется в 2 миллиона рублей. Уточняется, что после завершения ритуалов гроб заказчик сможет оставить себе.

Ранее сообщалось, что в Омске местная ритуальная служба предложила своим клиентам татуировки с использованием праха покойных родственников. Представители организации заверили, что такая практика увековечивания родных уже не первый год пользуется популярностью в США и странах Европы.

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