Ревматолог Дедов рассказал о профилактике боли в суставах

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Физическая активность, время года и количество микроэлементов в организме могут влиять на здоровье суставов. Об этом сообщает "Доктор 24" со ссылкой на врача-ревматолога ГКБ имени Буянова Евгения Дедова.

Эксперт рассказал, что боль в суставах в осенний период связана с длительностью светового дня, нагрузками на работе, а также пищевым режимом и низким уровнем активности.

"Если человек привык к активной жизни и физическим нагрузкам в летний период, то в межсезонье нужно пересматривать режим, чтобы избежать дискомфорта. Если боль в суставе длится более двух суток – это сигнал посетить своего доктора", – отметил Дедов.

Для профилактики специалист рекомендует консультацию с врачом, на которой могут быть назначены необходимые для здоровья суставов микроэлементы.

"Кроме того, суставы страдают у людей с лишним весом. Летний период позволяет человеку не поправляться. Однако осенью, когда наступают холодные и дождливые дни, мы начинаем меньше двигаться и чаще сидим на работе или в автомобиле", – уточнил врач.

По словам Дедова, суставы, как и любые другие органы, привыкают к режиму. Поэтому, когда увеличивается вес, их работа меняется. Соответственно, сначала необходимо пересмотреть свою физическую активность. К примеру, можно заниматься плаванием или делать приседания. Также один из действенных методов поддержания здоровья суставов является прием коллагена – незаменимого белка, который содержится в говядине, мясе птицы и рыбе.

Ранее ревматолог Валерия Король рекомендовала активнее двигаться при боли в суставах в мороз. По ее словам, во время плохой или холодной погоды нужно выполнять комплекс лечебной физкультуры, рекомендованный лечащим врачом, в помещении.