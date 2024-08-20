Национальный центр "Россия" запустил онлайн-маршруты по выставке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Национальный центр "Россия" запустил для всех желающих виртуальные прогулки по прошедшей выставке. Об этом сообщает телеканал "360".

Всего разработчики сделали 10 тематических маршрутов. Самым популярным стал "Узнавая Россию. ДНК регионов", на котором можно изучить павильон № 75, где были стенды всех 89 регионов. Экспозиция позволяет россиянам узнать об особенностях различных территорий, народов и их традициях.

Маршрут "Комфортная жизнь в городе" показывает посетителям виртуальной выставки достижения в строительстве, логистике и последних разработках, повышающих качество инфраструктуры. Посмотреть павильоны и представленные в них экспозиции можно на сайте проекта.

Кроме того, в ноябре национальный центр "Россия" откроет выставку "Наследие будущего", на которой представят работы молодых художников, прошедших обучение в разных странах. Куратором мероприятия выступит ректор Санкт-Петербургской Академии художеств имени Ильи Репина Семен Михайловский.

Ранее Владимир Путин поручил правительству начать финансировать с этого года деятельность национального центра и его филиалов на территории субъектов РФ. Уточняется, что кабмин может предоставлять межбюджетные трансферты бюджетам субъектов для организации работы филиалов. Подготовить доклад по вопросу финансирования необходимо до 1 сентября, ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

