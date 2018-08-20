В Москве пройдут аукционы на право торговли в парке "Коломенское"

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

На городских аукционах Москвы разыграют право торговли в пяти павильонах, стилизованных под сказочные теремки, в музее-заповеднике "Коломенское". Об этом заявили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике.

"Аукционы пройдут 12 сентября. Использовать возможность, чтобы открыть кафе на территории одного из самого известного парка, предприниматели смогут до 7 сентября. Для этого нужно подать заявку на участие в городских торгах", – рассказали в департаменте.

По словам главы департамента Геннадия Дегтева, победители торгов смогут открыть кафе в деревянных торговых точках, которые расположены напротив Казанского сада и вблизи Ярмарочной площади в музее-заповеднике "Коломенское".

Они получат готовые обустроенные пространства площадью от 98 до 324 квадратных метров, в которых нужно будет только установить оборудование и мебель. Стартовая цена права будет варьироваться от 254 до 630 тысяч рублей. Заявки для участия в аукционах принимаются до 7 сентября. Аукционы состоятся 12 сентября 2018 года.

Ранее сообщалось, что в центре столицы выставили на торги 23 объекта коммерческой недвижимости. Приобрести помещения можно через аукционы Единой торговой площадки столицы.