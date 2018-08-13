В центре Москвы на торги выставили 23 объекта коммерческой недвижимости

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Более 20 коммерческих объектов недвижимости в границах Садового кольца выставлены на аукционы, сообщили в пресс-службе департамента по конкурентной политике.
"Самое большое количество лотов расположено в Хамовниках – семь объектов, в Пресненском и Басманном районах выставлены на торги по четыре объекта", – добавили представители департамента. Также есть лоты в Замоскворечье, Мещанском,Тверском, Красносельском районе и около Арбата.
Назначение помещений является свободным, раньше их использовали под офисы, отметили в ведомстве. Приобрести объекты можно через аукционы Единой торговой площадки столицы. "Помещения имеют разное техническое состояние", – сказано в сообщении.
Помещения находятся на первых и цокольных этажах жилых домов. Часть – внутри кварталов, другие – на первых линиях. Площадь варьируется от 15 до 768 квадратных метров, а средняя цена составляет 110 тысяч рублей за квадратный метр.
Торги по объектам пройдут в конце августа-начале сентября 2018 года.
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