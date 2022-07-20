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Москва 24

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Общество

08:30

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Москвичам рассказали о резком падении цен на сезонные ягоды

Игра на понижение: как упали цены на ягоды с начала лета
обществоедаэксклюзив

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За последний месяц стоимость ягод и фруктов в столице снизилась от 12 до 40 процентов. Об этом Москве 24 рассказал зампред правления ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Леонов.

По его словам, средние розничные цены на черешню в Москве сейчас составляют 368,3 рубля за килограмм, в то время как месяц назад она стоила 504,8 рубля. Таким образом, падение за месяц составило 27%, подчеркнул эксперт.

Малина также подешевела: сегодня килограмм этой ягоды в Москве стоит примерно 2 тысячи 150 рублей за килограмм. Месяцем ранее она стоила на 28% дороже: 2 987,6 рубля, уточнил Леонов.

"Клубника же в рознице сегодня стоит 734 рубля за килограмм. Цены неделей ранее составляли 835,1 рубля. То есть она подешевела на 12,1%", – говорит он.

Больше всего за месяц (на 49,9%) снизились цены на нектарины. Сегодня в рознице они стоят в среднем 163 рубля за килограмм против 325,4 рубля месяцем ранее.
Дмитрий Леонов
зампред правления ассоциации Руспродсоюз

"Персики за месяц подешевели на 40,5% и стоят 219,3 рубля за килограмм. Сливы упали в цене на 41,9% – с 296,6 рубля до 172,4 рубля", – уточнил эксперт.

Леонов отметил, что сезонное снижение цены традиционно связано с ростом предложения на рынке.

Ранее глава Федеральной антимонопольной службы РФ Максим Шаскольский рассказал, что наценки ретейлеров на социально значимые продовольственные товары в РФ снизились втрое менее чем за год – с 22 до 7%.

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