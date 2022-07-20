Москвичам рассказали о резком падении цен на сезонные ягоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
За последний месяц стоимость ягод и фруктов в столице снизилась от 12 до 40 процентов. Об этом Москве 24 рассказал зампред правления ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Леонов.
По его словам, средние розничные цены на черешню в Москве сейчас составляют 368,3 рубля за килограмм, в то время как месяц назад она стоила 504,8 рубля. Таким образом, падение за месяц составило 27%, подчеркнул эксперт.
Малина также подешевела: сегодня килограмм этой ягоды в Москве стоит примерно 2 тысячи 150 рублей за килограмм. Месяцем ранее она стоила на 28% дороже: 2 987,6 рубля, уточнил Леонов.
"Клубника же в рознице сегодня стоит 734 рубля за килограмм. Цены неделей ранее составляли 835,1 рубля. То есть она подешевела на 12,1%", – говорит он.
"Персики за месяц подешевели на 40,5% и стоят 219,3 рубля за килограмм. Сливы упали в цене на 41,9% – с 296,6 рубля до 172,4 рубля", – уточнил эксперт.
Леонов отметил, что сезонное снижение цены традиционно связано с ростом предложения на рынке.
Ранее глава Федеральной антимонопольной службы РФ Максим Шаскольский рассказал, что наценки ретейлеров на социально значимые продовольственные товары в РФ снизились втрое менее чем за год – с 22 до 7%.
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