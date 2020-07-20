Пойманная рыба может стать причиной паразитарных заболеваний – Роскачество

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
В Роскачестве назвали опасные для здоровья виды рыб, сообщает сайт "Аргументы и факты". По словам специалистов, самостоятельно пойманная рыба может стать причиной паразитарных заболеваний.
Так, наиболее опасным является анизакидоз, поражающий желудочно-кишечный тракт. По данным специалистов, личинки нематод, вызывающие данное заболевание, выявлены в 20 семействах промысловых морских рыб, ракообразных и моллюсков, среди них тунец, сельдь, рыба-сабля, пикша, ставрида, треска, сардина, камбала, морской окунь, кета, нототения, горбуша, салака, скумбрия, осьминоги, креветки моллюски и кальмары.
Эксперты из "Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии" отмечают, что большая часть паразитарных болезней зафиксирована в Сибири и на Дальнем Востоке.
Ранее специалисты Роскачества выяснили, что российские покупатели стали внимательнее и профессиональнее относиться к выбору продуктов и товаров.
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