Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве во всех возрастных группах не превышает эпидпорога

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Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве по итогам недели не превышает эпидимического порога во всех возрастных группах, сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

По данным лабораторного мониторинга, за прошедшую неделю преобладают РС-вирусы гриппа, аденовирусы, риновирусы, бокавирусы и другие респираторные инфекции негриппозной этиологии. Также отмечается рост доли вирусов гриппа B.

Уточняется, что в столице против гриппа привито 7 589 650 человек, то есть 60% от численности населения города. Из них 1 518 482 человека – дети.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что в 2023 году пандемия COVID-19 сможет считаться завершенной.

Он напомнил, что 11 марта исполнилось три года с тех пор, как ВОЗ впервые рассказала, что глобальная вспышка инфекции может быть названа пандемией.

Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ в столице

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