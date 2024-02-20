Юристы заявили, что пенсионеры могут снизить выплаты за услуги ЖКХ

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Пенсионерам в зависимости от присвоения отдельных званий, наличия заслуг, возраста, уровня дохода и иных обстоятельств могут предоставляться льготы в виде субсидии и компенсации расходов на оплату услуг ЖКХ. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на юриста Србуи Иващенко.

По его данным, льготы бывают региональными и федеральными. Иващенко отметил, что в целом в РФ пенсионеры их получают при наличии дополнительных оснований. В частности, пенсионеру могут компенсировать расходы на содержание жилого помещения, уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме и другое. Это делается, если человек – член семьи погибшего при определенных обстоятельствах военнослужащего, сотрудника органов внутренних дел.

Юрист Елена Кузнецова уточнила, что льготы, касающиеся оплаты коммунальных услуг, есть и у инвалидов. Они могут получить компенсацию в 50% расходов на оплату услуг ЖКХ и жилого помещения. Также, если пенсионер является инвалидом I или II группы, он получает компенсацию расходов на уплату взноса на капремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Эксперт напомнила, что пенсионер получает субсидию на плату за жилое помещение и коммунальные услуги, если его расходы на них превышают максимально допустимую долю указанных расходов в общем доходе семьи. В Москве это 10%, отметила Кузнецова.

Иващенко подчеркнул, что субсидию и компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг не удастся получить, если есть долги. Говоря о льготах на региональном уровне, специалист признал, что их достаточно много и они меняются в зависимости от региона. Например, в столице пенсионерам со званиями "Ветеран труда" или "Ветеран военной службы" дают скидку на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 50%.

По данным Кузнецовой, в Подмосковье на получение ежемесячной денежной компенсации за занимаемую общую площадь жилого помещения могут претендовать неработающие одиноко проживающие пенсионеры.

Льготы и субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг получают в Москве примерно 4 миллиона граждан. В число льготников входят пенсионеры, люди с инвалидностью, безработные, матери-одиночки, многодетные семьи и студенты.

Ранее глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что в 2024 году обсудит вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам. По его словам, готовятся конкретные предложения.

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