В Москве за сутки выявили 1 940 случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За минувшие 24 часа в столице зарегистрировали 1 940 новых случаев COVID-19. Об этом информирует портал стопкоронавирус.рф.

Не смогли побороть недуг за прошедший день 10 человек. Госпитализация потребовалась 108 пациентам. Выздоровели за минувшие сутки 1 830 человек.

В общей сложности с начала пандемии коронавируса в Москве было зарегистрировано 3 401 430 случаев заражения. Выздоровели за этот период 3 197 595 человек, умерли 48 112.

Между тем на территории РФ за сутки зафиксировали 12 076 случаев заражения COVID-19. Было отмечено 30 летальных исходов из-за коронавируса.

Согласно данным Оперативного штаба по борьбе с инфекцией, за сутки в стране госпитализировали 639 пациентов, что на 20% меньше, чем накануне.

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