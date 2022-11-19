В России за сутки выявили 5 445 новых случаев COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России за минувшие сутки выявили 5 445 новых случаев коронавируса, сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.

За 24 часа госпитализация потребовалась 1 063 россиянам. Рост числа госпитализаций произошел в 32 регионах, снижение – в 40, в 13 регионах ситуация не изменилась.

Перебороли болезнь за сутки 6 621 пациент. За это же время от последствий COVID-19 скончались 62 пациента.

С начала пандемии в стране выявили 21 531 012 случаев коронавирусной инфекции. Скончались 391 395 человек. Выздоровели с начала пандемии 20 939 481 человек.

Ранее сообщалось, что специалисты Университета Торонто выявили в провинции Онтарио новый вариант коронавирусной инфекции, который значительно отличается от уханьского SARS-CoV-2. Его зафиксировали у белохвостого оленя.

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