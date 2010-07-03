Омбудсмен проконтролирует ситуацию с оставленными детьми в Москве

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Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева прокомментировала Москве 24 ситуацию с детьми, оставленными матерью на несколько дней в столичной квартире. По ее словам, она держит ситуацию на контроле.

"Восемь детей, которые живут вместе со своей мамой в однокомнатной квартире, – это достаточно сложная история. Естественно, мы взяли эту тему на контроль. Уже направили обращение в департамент труда и соцзащиты с тем, чтобы они нам прокомментировали: состояла ли эта семья на профилактическом учете с точки зрения сопровождения ее, помощи этой семье", – рассказала Потяева.

По ее данным, женщина была вынуждена оставить болеющих детей с бабушкой, поскольку она подрабатывала.

"Насколько я поняла, в данной ситуации мама ушла на подработку денег и оставила своих детей дома, поскольку семья нуждается в средствах. В то же время нужно разобраться, насколько я тоже поняла, там не совсем адекватная бабушка была", – добавила омбудсмен.

По ее словам, сейчас дети, как и положено, находятся в больнице, а затем трое из них отправятся в детский социально-реабилитационный центр до выяснения всех обстоятельств.

Потяева добавила, что по имеющейся у нее информации, мама детей не была асоциальной. "Обычная мама, которая воспитывает этих детей. Те дети, которые старшие, ходят в школу, замечаний к ним нет, насколько я поняла из разговора с сотрудниками департамента труда и соцзащиты", – заключила она.

Вечером 18 ноября в однокомнатной квартире на юго-западе Москвы сотрудники скорой помощи обнаружили восьмерых детей в возрасте от полугода до восьми лет с различными формами простудных заболеваний, мать которых отсутствовала дома несколько дней.

За детьми присматривала бабушка 1956 года рождения. Медики охарактеризовали условия проживания малолетних детей как "ненадлежащие". По факту инцидента была инициирована проверка, в ходе которой установили, что дети проживают в неполной семье, состоящей на учете в органах системы профилактики.

Сотрудники Управления СК РФ по Москве проверят информацию о брошенных матерью малолетних детях. Следователи совместно с органами прокуратуры Москвы проведут необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.