Победителей конкурса имени Андрея Стенина 2023 года объявили в Москве

Фото: РИА Новости

Победителем девятого по счету международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина стала черно-белая фотоистория российского журналиста Алексея Орлова "Зарево". Об этом было объявлено в рамках торжественной церемонии в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", пишет РИА Новости.

"Зарево" является репортажем о событиях в Донецке и Мариуполе. Он был снят менее месяца спустя после начала СВО. Автор назвал эти дни самыми тяжелыми в своей жизни. Его целью было показать это место как собирательный образ города, мирные дни которого закончены.

Конкурс появился после гибели военкора Стенина в 2014 году, напомнил гендиректор международной медиагруппы "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев. Он подчеркнул, что этим летом погиб еще один корреспондент, военкор Ростислав Журавлев.

По мнению Киселева, подобная профессия предполагает риск и самопожертвование. Он также отметил, что фотографии – это создание художественных образов современного мира, благодаря которым понять его можно острее и глубже. В следующем, юбилейном конкурсе имени Стенина следует ждать чего-то нового, заявил Киселев.

Отмечается, что в номинации "Главные новости" среди одиночных фотографий лучшей стала работа Аймана Якуба из Бахрейна "Огненный шар". Она посвящена ракетному удару со стороны Йемена по нефтяной базе Saudi Aramco в городе Джидда. Среди серий в этой номинации жюри решило не присуждать первое место.

Самым популярным в номинации "Моя планета" стал черно-белый снимок "Умирающая традиция" репортера из Калькутты Сайяна Адхикари о ремесле рыбаков на северном побережье Индии. Он делит свое место со снимком испанского фотографа-документалиста Адра Паллона "Демотаназия (Демографическая эвтаназия)" об исходе населения из сельской местности, его вымирании при попустительстве властей в провинции Испании Галисия, говорится в сообщении.

Россияне получили первые места в спортивной номинации в обеих категориях. Лучшей одиночной работой признан снимок "Борьба до последней капли" Эдгара Брещанова. На нем запечатлен игровой момент с защитником молодежного футбольного клуба ЦСКА-Москва Егором Носковым в матче против сверстников из московского "Торпедо". Также ее отметили специальным призом Общеарабского информационного холдинга "Аль-Маядин ТВ".

Среди серий лучшей стала "Энергия побед" Сергея Бобылева, которая объединяет самые яркие моменты участия сборной ОКР в XXIV Олимпийских играх в Пекине.

В номинации "Портрет. Герой нашего времени" жюри отметило работы фотожурналистов из России и Франции: серия "Лилу – аутизм изнутри" французского репортера Люси Одиен Дарас о ее брате Антуане с расстройством аутистического спектра и черно-белая фотографическая фантасмагория "Имаго" журналиста из Новосибирска Владислава Некрасова.

Конкурс Стенина организован под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Его цель – поддержка молодых фотографов и привлечение внимания к задачам современной фотожурналистики. Генеральными партнерами конкурса являются ВГТРК, онлайн-платформа "СМОТРИМ", телеканалы "Россия-Культура" и Москва 24.

Прием работ начался 22 декабря. В каждую из номинаций можно было подать по одной одиночной работе и одной серии.

В июне был опубликован шорт-лист конкурса. В него вошли работы участников из 16 стран, в том числе из Индии, Великобритании, Китая, Франции, Греции, Египта, России, Бурунди, Бахрейна, Боснии и Герцеговины и других. Общее число работ, отсмотренных жюри, составило 3 000 из 50 стран.

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