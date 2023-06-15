Фотоконкурс имени Андрея Стенина опубликовал шорт-лист 2023 года

Фото: Фабрис Мбонанкира/Stenincontest

В Москве объявили лауреатов 2023 года шорт-листа Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина. Список и работы участников опубликованы на русской и английской версиях сайта конкурса, передает РИА Новости.

Отмечается, что шорт-лист определило международное жюри. По традиции в нем не указаны номинации и призовые места. Их, как и обладателя Гран-при, объявят в сентябре.

Добавляется, что в этом году в шорт-лист вошли работы участников из 16 стран, в том числе из Индии, Великобритании, Китая, Франции, Греции, Египта, России, Бурунди, Бахрейна, Боснии и Герцеговины и других. Общее число работ, отсмотренных жюри, составило 3 000 из 50 стран.

"Это очень важное и долгожданное событие как для участников, так и для организаторов конкурса. И наше международное жюри, и организационный комитет, вся рабочая группа каждый год волнуемся, переживаем, ждем, получаем работы. Каждый год надеемся, что все будет прекрасно, и каждый год, как мне кажется, наша планка повышается", – сказала куратор конкурса Оксана Олейник.

По ее словам, организаторы мероприятия планируют провести выставку и запустить традиционное международное роуд-шоу.

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина организован медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Его цель – поддержка молодых фотографов и привлечение внимания к задачам современной фотожурналистики.

Генеральными партнерами конкурса являются: ВГТРК, онлайн-платформа СМОТРИМ, телеканалы "Россия-Культура" и Москва 24.

Международными информационными партнерами стали информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT, медиахолдинг Independent Media, новостное агентство ANA, Shanghai United Media Group (SUMG) и другие. В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, порталы YOung JOurnalists, Russian Photo, Photo-study.ru.

Прием работ на конкурс Стенина начался в день рождения фотожурналиста – 22 декабря. Число номинаций и категорий осталось неизменным: четыре номинации – "Главные новости", "Спорт", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени" и две категории – "Одиночные работы" и "Серии". В каждую из номинаций можно подать по одной одиночной работе и одной серии.

В октябре 2021 года на Гоголевском бульваре в Москве открылась выставка избранных работ участников конкурса. В экспозицию вошло больше трех десятков работ авторов из России, Канады, Мексики, Ирана, Индии, Турции, Китая, Испании, Бангладеш и других стран.

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