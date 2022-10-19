В Москве выявили 1 257 случаев COVID-19 за сутки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За сутки в Москве подтвердили 1 257 новых случаев коронавируса, сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19. Всего в столице с начала пандемии в городе выявили 3 222 022 случая.

Число умерших из-за болезни в столице за 24 часа возросло на 18 человек, до 46 453. Перебороли болезнь за сутки 1 274 пациента. Всего выздоровели 3 029 852 человека.

Ранее сообщалось, что в американской лаборатории создали новый искусственный штамм коронавируса, который убил около 80% подопытных в результате исследований.

Ученые выделили спайковый белок "Омикрона" – штамма COVID-19, который считается одним из самых заразных, и скрестили его с исходным диким штаммом – первым заразившим человека в Ухане.

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