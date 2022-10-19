В РФ за сутки выявили 10 656 новых случаев заражения COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За сутки в РФ выявили порядка 10 656 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Информацию об этом предоставил Оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Сообщается, что за сутки от болезни скончались 92 пациента. Госпитализировали 1 583 человека, что на 18,3% меньше, чем накануне. В Оперштабе отметили рост распространения болезни в 28 субъектах, снижение – в 49. Обстановка с заболеваемостью не изменилась в восьми субъектах.

Вылечились от COVID-19 20 859 человек, что на 3% больше в сравнении с 18 октября.

Ранее сообщалось, что в американской лаборатории создали новый искусственный штамм коронавируса, который убил около 80% подопытных в результате исследований.

Ученые выделили спайковый белок "Омикрона" – штамма COVID-19, который считается одним из самых заразных, и скрестили его с исходным диким штаммом – первым заразившим человека в Ухане.

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