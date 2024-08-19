Ливни и грозы ожидаются в Москве после полуночи до утра 20 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ливни и грозы ожидаются в столице после полуночи до 10:00 вторника, 20 августа. Об этом главк МЧС РФ по Москве сообщает в телеграм-канале.

В ведомстве призвали горожан обходить рекламные щиты, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра. При необходимости следует звонить по телефонам 101 или 112, а также по единому телефону доверия ГУ МЧС РФ по Москве 8 (495) 637-31-01.

Комплекс городского хозяйства Москвы также попросил жителей быть внимательными на улице в непогоду. В Дептрансе призвали водителей избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скорость, не отвлекаться на телефон, а также не оставлять машину вблизи деревьев и шатких конструкций. За ситуацией на дорогах круглосуточно следят специалисты ЦОДД.

При этом в ночь на 20 августа в столице установится тропическая ночь. Температура в центре города достигнет 22 градусов.

Дневные температуры в течение недели будут оставаться в пределах 23–26 градусов. Такие показатели превышают среднемесячную норму на 3 градуса, уточняли синоптики.

