МЧС РФ предупредило москвичей о дожде с грозой в эти выходные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Дождь и гроза ожидаются в эти выходные в Москве, об этом сообщается на сайте главного управления МЧС РФ по столице.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 21:00 19 августа до 11:00 20 августа местами по Москве ожидается кратковременный дождь с грозой", – указано в сообщении.

Сотрудники МЧС посоветовали гражданам обходить на улицах рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться от непогоды под деревьями.

Столичный Дептранс в преддверии непогоды обратился к водителям с просьбой соблюдать ряд мер, которые позволят обезопасить всех участников дорожного движения.

"Просим водителей быть внимательными на дороге. Держите дистанцию, избегайте резких маневров, не отвлекайтесь на телефон во время движения", – указано в телеграм-канале ведомства.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова заявляла, что на следующей неделе в Москву придет переменчивая погода с осадками и похолодание.

По ее словам, в воскресенье, 20 августа, ночью температура составит около 19–21 градуса, а днем столбики термометров покажут от 23 до 27 градусов.

В понедельник, 21 августа, днем температура будет находиться в пределах от 22 до 24 градусов, а 22 августа снова начнется дождь. Аналогичная погода ожидается и в среду, 23 августа, отметила она.



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