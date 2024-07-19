РБК: специалисты по продажам стали самой востребованной профессией в РФ с начала 2024-го

Фото: 123RF/ufabizphoto

В первом полугодии текущего года в России наиболее востребованными стали такие профессии, как специалисты по продажам, рабочий персонал, специалисты по производству и сервисному обслуживанию оборудования, а также сотрудники в области строительства. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты недавно проведенного опроса.

Аналитики выяснили, что число вакансий у специалистов по продажам превысило миллион единиц. Такое же количество наблюдается и у рабочего персонала.

На третьем месте, по результатам опроса, оказались специалисты по производству и сервисному обслуживанию оборудования с 732 тысячами объявлений, ниже расположились сотрудники в области строительства и недвижимости – их число вакансий составило 710 тысяч. Завершили пятерку работники транспортно-логистической отрасли – 706 тысяч вакансий.

Кроме того, эксперты выяснили, что больше всего в период с января по июль вырос спрос на домашний персонал – на 55%, потребность в специалистах транспортно-логистической отрасли увеличилась на 47%, в рабочем персонале – на 43%. В свою очередь, на сотрудников из гостинично-ресторанного бизнеса – на 36% и специалистов по продажам – на 32%.

При этом за шесть месяцев 2024-го обострилась нехватка сотрудников из сегмента розничной торговли, страхования, сервисного сегмента, логистики и продаж. Также работодателям чаще всего не хватает разнорабочих, водителей, продавцов, слесарей, грузчиков и электриков.

Между тем к наиболее престижными профессиям россияне отнесли ученых, IT-специалистов, врачей и медсестер, а также творческие профессии. Вместе с тем некоторые опрошенные считают, что престиж рабочих профессий, наоборот, уменьшился. Они сочли, что к этому привели низкий уровень оплаты труда, тяжелая и грязная работа и отсутствие карьерных перспектив.