Около 3% россиян игнорируют звонки и сообщения от руководства в нерабочее время

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Только 3% россиян игнорируют звонки и сообщения от руководства в нерабочее время, сообщает RT со ссылкой на исследование экспертов.

Всего в опросе приняли участие три тысячи респондентов. Аналитики выяснили, что 66% российских сотрудников всегда отвечают на них, а 23% опрошенных делают это не каждый раз.

Исходя из исследования стало известно, что в нерабочее время чаще на звонки от руководителей отзываются те, кто работает в гибридном графике. В свою очередь, те, кто ходит на работу и трудится на удаленке, обычно оставляют без внимания такие сообщения. При этом, по словам экспертов, только 8% респондентов руководство никогда не звонит и не пишет в нерабочее время.

Также по результатам опроса аналитики выявили профессии, которые, по утверждению сотрудников, всегда на связи. Ими стали снабженцы (83%), экономисты (74%) и администраторы (73%). А вот до дизайнеров и программистов работодателю дозвонится сложнее всего.

Ранее в рамках другого исследования стало известно, что более 40% работников в России не берут больничный при появлении явных признаков ОРВИ или гриппа. При появлении явных признаков простудного заболевания 42,8% респондентов не оформляют больничный лист. Эта доля выросла на 5,2% относительно 2022 года и на 10,6% – относительно 2021-го.

При этом работники на полностью удаленном или комбинированном режиме не берут больничный в 62,9 и 55,9% случаев соответственно.

