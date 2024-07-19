Космонавт Олег Артемьев посетил "КиноКосмосПоказ" в районе Бирюлево Восточное

Фото: Юлия Евсеева

Летчик-космонавт, Герой России, депутат Мосгордумы Олег Артемьев посетил в районе Бирюлево Восточное "КиноКосмосПоказ", на котором демонстрировались документальные фильмы о космосе и проходила игра в "космический" квиз, и пообщался с жителями района. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Цель космических полетов – сделать нашу жизнь на Земле более уютной, комфортной и, конечно, найти новые планеты. В космосе ценишь каждую секунду, даже каждую миллисекунду. Когда занят с утра до вечера, время летит очень быстро", – сказал Артемьев.

Также он отметил, что на орбите необходимы навыки рабочих профессий.

"Если человек своими руками может сделать ремонт квартиры, ему и в космосе будет комфортно", – уверен космонавт.

Артемьев также рассказал, что, несмотря на большую любовь к своей работе, в детстве он мечтал быть моряком. Космонавтом захотел стать после встречи с летчиком-космонавтом Владимиром Соловьевым, выступившим в МГТУ имени Баумана, где он учился.

Жители Бирюлева задавали ему вопросы о его полетах и увлечениях на Земле. В частности, он рассказал собравшимся, что у космонавтов много времени занимают научные эксперименты и техобслуживание станции. По его словам, легче в космосе будет тем, кто служил в армии, жил в общежитии, где приобретаются терпимость, доброжелательность, умение договориться с людьми.

На вопрос, где все-таки лучше – в космосе или на Земле, он ответил, что в космосе лучше работать, а жить лучше на Земле.

"Идеально, если с утра улетать в космос на работу, а вечером возвращаться домой к семье. Когда ты в космосе, можно позвонить родным раз-другой по IP-телефонии. Раз в неделю у нас есть возможность видеоконференции на 15–20 минут. Еще семья может отправить космическим грузовиком посылку до 5 кг: что-то вкусненькое или какие-то вещи", – поделился Артемьев.

Он добавил, что в числе самых удивительных предметов, которые люди привозили на МКС, по его признанию, – музыкальные инструменты: флейта, гитара, клавишные, губная гармошка.

Лучшими фильмами о космосе он назвал "Гаттака", "Солярис" и "Космическая одиссея".

Ранее летчик-космонавт Антон Шкаплеров, сказал, что порядка 40 столичных предприятий работают над решением космических задач. Они создают и тестируют инновационные технологии. По словам Шкаплерова, исследования космоса особенно нуждаются в новых идеях и оригинальных решениях.