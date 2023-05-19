Ювелирный эксперт рассказала, как выбрать украшение на выпускной

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

При подборе украшений на выпускной нужно учитывать сложность наряда. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на ювелирного эксперта Елену Ракутину.

Девушкам с нарядом простого кроя и однородной фактуры подойдут украшения с многоуровневыми или каскадными конструкциями, сложные сочетания цветов, миксы камней и цепей, поделилась эксперт.

"Изысканный декор браслета или колье добавит минималистичному образу вечернего шика. Также можно присмотреться к анималистическим украшениям в виде представителей флоры и фауны, которые сделают образ более смелым и интригующим", – объяснила Ракутина.

Если же крой костюма оригинальный, то стоит выбрать минималистичные украшения, советует эксперт.

"Тут лучше отдать предпочтение небольшим серьгам-пусетам, минималистическим браслетам и цепочкам на шею, тогда образ будет сбалансированный и гармоничный", – добавила она.

Ракутина заметила, что практически под любой стиль подойдут асимметричные изделия геометрических форм.

Молодым людям специалист посоветовала завершить образ набором мягких браслетов из бусин, цепями, фаланговыми кольцами.

"Также запонки в виде забавных персонажей и символов будут стильно смотреться на классических однотонных рубашках", – заключила Ракутина.

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов предложил организовать последние звонки в школах в этом году 23–24 мая, а выпускные – 23–24 июня. По словам министра, мероприятия будут проходить в очном режиме, все коронавирусные ограничения сняты.

В прошлом году эксперты рассказали, что стоимость вечернего платья для выпускного варьируется от 4 до 20 тысяч рублей, пиджака и брюк – от 8 до 18 тысяч рублей, рубашки – от 800 до 6 тысяч рублей.