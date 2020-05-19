Сбежавший тюлененок из Санкт-Петербурга стал героем мемов

Тюлененок из Санкт-Петербурга стал героем мемов

В Санкт-Петербурге обнаружили тюлененка, который сбежал из городского центра реабилитации морских млекопитающих.

Фотографии с ним разлетелись по Сети. Многие пользователи отметили его сходство со знаменитым Ждуном – в свое время скульптура голландской художницы Маргрит ван Бреворт стала известным мемом на просторах Рунета, символизирующим ожидание чего-либо.

Такая же судьба постигла и сбежавшего тюлененка, ставшего настоящей звездой интернета. Пользователи сейчас активно делают новые мемы с питерским животным и распространяют их по Сети.

Ранее итальянский психолог Сара Реджинелла отметила, что во время режима самоизоляции мемы, комиксы и анекдоты помогают поднять настроение и расслабиться. Она подчеркнула, что чувство юмора является действенным средством против негативных эмоций.

