Генконструктор пилотируемых программ РФ Микрин заразился коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Генеральный конструктор ракетно-космической корпорации "Энергия" Евгений Микрин заразился коронавирусом. Об этом сообщил лава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире радио "Комсомольская правда".

"Надеюсь, он перенесет заболевание спокойно, он сейчас находится на домашних условиях, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", – сказал Рогозин.

Ранее сообщалось, что у Микрина после поездки на Байконур, откуда 9 апреля был отправлен очередной экипаж Международной космической станции, был обнаружен коронавирус. Однако официально эта информация не была подтверждена.

Микрин руководит всеми перспективными тематиками в области пилотируемой космонавтики. На должность генконструктора пилотируемых программ его утвердил Владимир Путин.

За последние сутки в России зафиксировано 6 060 новых случаев коронавируса. COVID-19 зарегистрировали в 78 регионах, и большинство новых заболевших в Москве – 3570.

