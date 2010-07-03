В Москве может выпасть 15% месячной нормы осадков

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Дожди будут идти на протяжении всего дня 19 марта, предупредили синоптики. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на погодный центр "Фобос".

Во вторник в столице может выпасть около 15% мартовской нормы осадков.

"Пять–шесть миллиметров осадков мы сегодня ожидаем при месячной норме в 35 миллиметров", – уточнили метеорологи. При этом температура будет по-прежнему превышать климатическую норму на несколько градусов.

Ранее метеорологи отмечали, что в столицу придут умеренные дожди. Столбики термометров поднимутся до шести градусов выше нуля, а атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

Начало рабочей недели стало самым теплым днем в году. 18 марта воздух прогрелся до плюс семи градусов. По словам синоптиков, в столицу пришла метеорологическая весна.

