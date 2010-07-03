В Москве может выпасть 15% месячной нормы осадков

Дожди будут идти на протяжении всего дня 19 марта, предупредили синоптики. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на погодный центр "Фобос".
Во вторник в столице может выпасть около 15% мартовской нормы осадков.
"Пять–шесть миллиметров осадков мы сегодня ожидаем при месячной норме в 35 миллиметров", – уточнили метеорологи. При этом температура будет по-прежнему превышать климатическую норму на несколько градусов.
Ранее метеорологи отмечали, что в столицу придут умеренные дожди. Столбики термометров поднимутся до шести градусов выше нуля, а атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.
Начало рабочей недели стало самым теплым днем в году. 18 марта воздух прогрелся до плюс семи градусов. По словам синоптиков, в столицу пришла метеорологическая весна.
"Утро": дождливая погода ожидается в столичном регионе 19 марта
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.