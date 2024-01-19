Реабилитолог развеял главный миф о сколиозе

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Сколиоз – это не искривление позвоночника, а скручивание позвонков, которое требует обязательного лечения. Об этом заявил реабилитолог Евгений Бабыдов в беседе с "Газетой.ру".

По его словам, есть два отличающихся состояния – сколиотическое нарушение осанки и сколиотическая болезнь. Первое представляет собой косметический дефект, у человека могут быть разной высоты плечи, наклон таза и другие асимметрии, продолжил врач. А при сколиотической болезни происходит еще поворот тел позвонков относительно друг друга и их деформация.

Таким образом, истинный сколиоз является трехсплоскостным нарушением, объяснил эксперт. Он указал, что заболевание можно заподозрить при визуальном осмотре, но подтвердить – только с помощью рентгена.

Специалист добавил, что оптическая компьютерная диагностика по точности определения сколиоза близка к рентгену. При этой процедуре не используется лучевая нагрузка, поэтому нет ограничений по частоте выполнения, что важно для пациентов, лечащих заболевание: им нужно часто отслеживать процесс, рассказал тренер.

Бабыдов отметил, что асимметричная осанка редко сопровождается болью, особенно в детстве, а при сколиотической болезни деформации ребер и позвонков могут вызывать болевые ощущения и нарушения дыхания. Он уточнил, что боль в спине может быть вызвана множеством причин. Так, у взрослых боль в пояснице может быть спровоцирована нарушениями осанки или межпозвонковыми грыжами, где во втором случае боль ощущается как прострел током по ногам, сказал эксперт. Кроме того, продолжил реабилитолог, боль может вызвана болезнями почек, кишечника, поджелудочной железы и гинекологическими заболеваниями.

Специалсит рекомендовал сначала исключить серьезные заболевания, а потом обратиться к врачу с подозрениями на нарушение осанки и сколиотическую болезнь. В заключение он указал, что у детей боль в спине редко появляется из-за нарушений осанки, поэтому в таких случаях нужно обязательно сходить к специалисту.

Ранее врач высшей категории, ортопед Павел Семиченков рассказал, что уберечь школьника от сколиоза помогут правильно подобранные стул и стол. С его слов, при посадке стопы ребенка должны плотно упираться в пол, а поверхность стола должна на 2–3 пальца быть ниже края грудины. Для профилактики заболевания он посоветовал больше двигаться, чтобы уменьшить нагрузку на спину, а также разминать основные группы мышц.

Московские рентгенологи стали определять сколиоз с помощью цифровых технологий