Ортопед дал совет родителям, как уберечь школьника от сколиоза

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Родителям важно подобрать для школьника правильный стул и стол, чтобы уберечь от сколиоза. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на врача высшей категории, ортопеда Павла Семиченкова.

Как он утверждает, при посадке стопы ребенка должны плотно упираться в пол, а поверхность стола должна быть на два-три пальца ниже края грудины.

Кроме того, для профилактики сколиоза Семиченков рекомендует больше двигаться, чтобы уменьшить нагрузку со спины, а также размять основные группы мышц.

Также ортопед советует использовать правило "трех ступеней": локти школьника должны находиться на столе, тетрадь должна лежать в центре стола, а во время письма на столе должно быть свободное место.

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