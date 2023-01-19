Депутат оценила идею запретить курение рядом с детскими площадками

Фото: ТАСС/пресс-служба Госдумы РФ

Первый зампред думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая поддержала идею о запрете курения рядом с детскими площадками. Об этом пишет RT.

"Чем меньше на них (детей. – Прим. ред.) будет воздействие сигаретного дыма, тем еще лучше. Есть проблема родителей, курящих рядом с детской площадкой, а есть еще родитель, который едет с коляской, где лежит ребенок, и курит", – отметила она.

Парламентарий призналась, что не может спокойно пройти мимо курящих родителей. Кроме того, Буцкая не увидела того, что могло бы помешать введению запрета на курение рядом с площадками, где играют дети.

Ранее в России предложили запретить курение рядом с детскими площадками. Депутат Госдумы Султан Хамзаев направил соответствующее письмо министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко.

Он обратил внимание на то, что в России нельзя курить на территории детских площадок, это правило закреплено законом. Однако граждане могут отойти всего на метр от них и не нарушат требования законодательства, поскольку курить вблизи детских площадок не запрещено.

По словам Хамзаева, этим часто пользуются даже сами родители.

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