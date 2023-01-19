В Москве за сутки выявили 2 005 случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

За прошедший день в Москве зафиксировали 2 005 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Госпитализация потребовалась 126 пациентам. Вылечились от коронавируса 1 747 человек, скончались 11 зараженных.

В общей сложности в Москве выявили 3 324 390 случаев заражения COVID-19. Выздоровели за период пандемии 3 129 224 человека, а умерли 47 749 пациентов.

Между тем в РФ за прошедший день отметили 5 914 случаев заражения инфекцией. Скончались от коронавируса 40 человек, а госпитализация потребовалась 837 пациентам. Вылечились за 24 часа 5 154 человека.

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