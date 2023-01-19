Компании Meta рекомендовали пересмотреть правила для соцсетей о фотографиях с сосками

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Наблюдательный совет рекомендовал компании Meta (признана экстремисткой и запрещена в РФ) пересмотреть правила для социальных сетей в отношении фотографий с сосками. Об этом сообщается на сайте совета.

Там уверены, что запрет на публикацию фото с женскими сосками препятствует самовыражению трансгендерных и небинарных персон. Решение Meta об удалении публикаций в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремисткой и запрещенной в РФ) с изображением небинарных персон с обнаженной грудью совет отменил.

В рекомендации также говорится о необходимости пересмотра правил сообщества об обнаженном теле и сексуальной активности взрослых. По мнению членов совета, правила должны регулироваться четкими критериями, соблюдающими международные стандарты прав человека.

Публикация изображений женских сосков, за исключением фото с кормлением грудью и операциями по смене пола, запрещена сообществом. Подобные правила нередко приводят к ошибочному удалению контента. Свод пунктов делает их неясными в отношении материалов интерсексуальных, небинарных и трансгендерных персон. На основании указанных факторов совет просит компанию пересмотреть свод правил.

Ранее Twitter и Instagram заблокировали аккаунты рэпера Канье Уэста за антисемитизм. Исполнитель высказался в сторону темнокожего музыканта Шона Комбса, который ранее осудил Уэста за футболку с надписью White Lives Matter ("Жизни белых важны". – Прим. ред.), на что рэпер предположил, что его контролируют евреи. После того исполнитель заявил на странице в Twitter о готовности ВС США совершить смертельную атаку на евреев.



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